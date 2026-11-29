Руководство английского "Челси" не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Хаби Алонсо, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Touchline, руководство лондонского клуба полностью поддерживает испанского специалиста и продолжает верить в его долгосрочный проект.

Отмечается, что в клубе готовы предоставить Алонсо необходимое время для исправления ситуации.

Испанский специалист возглавил "Челси" минувшим летом. Под его руководством лондонская команда набрала 16 очков в 12 матчах чемпионата Англии и занимает восьмое место в турнирной таблице. При этом в пяти последних встречах АПЛ "синие" потерпели четыре поражения.

Действующий контракт Хаби Алонсо с "Челси" рассчитан до 30 июня 2030 года.