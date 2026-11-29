Азербайджанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Ташкенте
Азербайджанский боксер Наби Исгандаров (70 кг) вышел в полуфинал Кубка мира, проходящего в Ташкенте (Узбекистан).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила Федерация бокса Азербайджана.
Cпортсмен, присоединившийся к турниру во второй день соревнований, в четвертьфинале встретился с представителем Чехии Кельвином Сокессой.
Наби Исгандаров одержал уверенную победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27), выиграв все три раунда, и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
За выход в финал азербайджанский боксер 1 декабря поборется с представителем Узбекистана Абдуллой Мадаминовым.
Отметим, что накануне еще один представитель Азербайджана - Махаммад Абдуллаев (свыше 90 кг) - также вышел в полуфинал турнира.
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