Азербайджанский боксер Наби Исгандаров (70 кг) вышел в полуфинал Кубка мира, проходящего в Ташкенте (Узбекистан).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила Федерация бокса Азербайджана.

Cпортсмен, присоединившийся к турниру во второй день соревнований, в четвертьфинале встретился с представителем Чехии Кельвином Сокессой.

Наби Исгандаров одержал уверенную победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27), выиграв все три раунда, и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал азербайджанский боксер 1 декабря поборется с представителем Узбекистана Абдуллой Мадаминовым.

Отметим, что накануне еще один представитель Азербайджана - Махаммад Абдуллаев (свыше 90 кг) - также вышел в полуфинал турнира.