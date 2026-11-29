https://news.day.az/society/1877968.html

В Самухе обнаружено тело мужчины

В Самухском районе в жилом доме обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело местного жителя Х.Абдуллаева (1987 г.р.) было обнаружено в доме, где он проживал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Причины смерти пока неизвестны. По факту в районной прокуратуре проводится расследование.