Эпидемии испанского гриппа и паротита (свинки) могли стать причиной распространения в Европе сонной болезни - смертельно опасной тропическая инфекции, нарушающей биоритмы человека. К такому выводу пришли Центра демографических исследований и исследований старения (CEDAR).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Epidemiology and Infection.

Летаргический энцефалит, известный как сонная болезнь, охватил Европу в 1910-1920-х годах, а затем практически исчез. Его причина до сих пор точно не установлена. Швеция была одной из наиболее пострадавших стран, причем особенно много случаев пришлось на Вестерботен на севере страны. Почти 80% зарегистрированных там заболевших находились в небольшом поселке Вильгельмина.

Чтобы понять причины такого необычного распределения, ученые разобрали исторические медицинские отчеты и статистику по регионам Швеции. Они выяснили, что болезнь сначала появилась в районе Стокгольма, а затем распространилась на север.

Незадолго до вспышки сонной болезни в коммуне Вильгельмина прошли тяжелые эпидемии испанского гриппа и паротита. Причем вспышка паротита произошла всего за несколько месяцев до начала случаев летаргического энцефалита.

Исследователи предполагают, что перенесенные инфекции могли "подготовить почву" для сонной болезни. Грипп H1N1 мог ослабить защиту организма или изменить состояние тканей так, чтобы другой, пока неизвестный возбудитель легче проникал в организм и вызывал тяжелое воспаление мозга.

Ученые также предполагают, что после перенесенного гриппа и паротита иммунная система могла оставаться активированной, а у ослабленных или генетически предрасположенных людей это, возможно, приводило к воспалению нервной системы. Не исключено и то, что некоторые случаи сонной болезни на самом деле были неврологическими осложнениями свинки. Однако пока такие предположения остаются гипотезами - точную причину заболевания ученым установить не удалось.