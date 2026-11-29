Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан разместила публикацию об итогах IV Международной конференции, проведенной в Азербайджане в рамках "Бакинского диалога" по пропавшим без вести лицам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ней подчеркивается, что это мероприятие, широко освещавшееся в азербайджанских и мировых медиа, сыграло роль важной платформы с точки зрения расширения международного диалога и сотрудничества, укрепления взаимного доверия, а также обмена передовым опытом. Отмечается, что в рамках конференции были проведены широкие обсуждения вокруг развития эффективных механизмов и новых путей решения в направлении решения проблемы пропавших без вести лиц.

В представленном видеоролике нашли отражение интересные моменты прошедших в Баку пленарного заседания, панельных сессий и специального мероприятия (side event) конференции.