https://news.day.az/world/1877950.html Акция протеста во французском Монпелье - ВИДЕО Во французском городе Монпелье прошла акция протеста против роста стоимости жизни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Участники митинга требуют увеличения финансовой поддержки молодежи и студентов. Полиция уже проводит задержания.
Акция протеста во французском Монпелье - ВИДЕО
Во французском городе Монпелье прошла акция протеста против роста стоимости жизни.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Участники митинга требуют увеличения финансовой поддержки молодежи и студентов. Полиция уже проводит задержания.
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