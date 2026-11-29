Число погибших в результате обрушения недостроенного шестиэтажного здания в районе Балоч-Колони пакистанского города Карачи достигло 15 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в воскресенье спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших.

В пятницу из-под обломков здания удалось спасти 28-летнего Мухаммада Адила. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, здание было незаконно построено в жилом районе с использованием некачественных строительных материалов.

В связи с происшествием полиция задержала четырех подозреваемых, среди которых один из владельцев здания и трое подрядчиков. По решению суда они заключены под стражу на пять дней.

Напомним, обрушение произошло 25 ноября. В момент происшествия на строительной площадке находились более 20 рабочих.