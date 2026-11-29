Автор: Азер Ахмедбейли

Однажды Рэя Брэдбери спросили, почему многие из его представлений о будущем человечества так и не воплотились в жизнь. В своем ответе он с долей горечи заметил, что человечество, имея возможность осваивать космос, предпочитает больше заниматься потреблением - пить пиво и смотреть сериалы.

Писатель затронул довольно острый вопрос: почему, располагая огромными возможностями, мы далеко не всегда реализуем их в полной мере?

В Азербайджане есть свои причины задуматься над этим вопросом. Восстановив территориальную целостность и суверенитет страны, мы убедились в том, что способны решать задачи, которые еще сравнительно недавно многим казались практически неразрешимыми.

Сегодня мы можем направить сопоставимую по масштабам общественную энергию на развитие образования, науки, предпринимательства, совершенствование общественных институтов.

Опыт 44-дневной Отечественной войны дает нам основания гораздо выше оценивать собственные возможности в решении задач, которые мы ставим перед собой в мирное время.

В январе 2024 года Президент Ильхам Алиев предложил представителям интеллигенции, научного и политического сообщества принять участие в дискуссии о новой национальной идее Азербайджана. "Мы не можем войти в новую эру со старыми целями, поскольку они уже достигнуты", - отметил глава государства.



В том же интервью глава государства предупреждает, что самоуспокоение после достигнутых успехов может привести к застою. Историческая победа, при всей ее значимости, не должна становиться главным содержанием общественной жизни на десятилетия вперед, отметил он.

Ценность достигнутого заключается еще и в том, что позволяет по-новому взглянуть на перспективы страны и расширить представления о том, чего Азербайджан способен достичь в других областях.

Поиск новой национальной идеи необязательно должен сводиться к определению одной большой цели, сопоставимой по своему значению с восстановлением территориальной целостности и суверенитета страны. Сегодня перед нами стоит гораздо более широкий круг задач.

Когда мы говорим об амбициях Азербайджана, то чаще всего подразумеваем государство. Но у страны есть еще один огромный резерв развития - энергия и амбиции ее граждан, и этот резерв не ограничен ни размерами территории, ни запасами природных ресурсов.

Необязательно всем совершать научные открытия, создавать новые технологии или писать выдающиеся книги. Но каждый из нас, возможно, способен добиться в своем деле большего, чем он сам думает.



Наверное, из таких индивидуальных амбиций и складываются большие амбиции нации.