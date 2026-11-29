Chery оформила международную патентную заявку на необычную систему управления автомобилем - с помощью беспроводного ободка, который считывает сигналы мозга. По замыслу инженеров, через нейроинтерфейс можно будет управлять стеклоподъемниками, замками, климат-контролем, электроприводами сидений и внешней светотехникой. Руль, разгон и торможение в этот перечень сознательно не включили - ради безопасности.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Чтобы исключить случайные команды, система требует подтверждения сразу по двум каналам. Сначала водитель смотрит на иконку нужной функции на центральном экране: каждый значок мерцает со своей частотой - например, 12, 15 или 20 Гц. Зрительная кора откликается в том же ритме, электроника сверяет сигнал с эталонными шаблонами и проверяет, чтобы совпадение было четким и заметно опережало ближайший вариант.

После выбора функции нужно мысленно представить движение - скажем, сжатие левой руки в кулак, работу правой руки или стопы - без реального мышечного усилия. Это вызывает спад мю-ритма в диапазоне 8−13 Гц, который распознает классификатор, обученный под конкретного водителя. Команда уходит по шине CAN только при совпадении обоих сигналов. По расчетам Chery, двойная проверка снижает риск ложного срабатывания с 5,00 до 0,25%.

Ободок получил гибкие сухие электроды, которым не нужен токопроводящий гель: затылочные датчики фиксируют реакцию на мерцание, лобные - сигналы воображаемого движения. Устройство способно работать без подзарядки сутки, заряжается беспроводным способом мощностью до 10 Вт, обменивается данными по Bluetooth Low Energy, а основную расшифровку сигналов берет на себя бортовой компьютер машины.

Приоритет при этом остается за привычными органами управления - кнопками на руле, выключателем стеклоподъемника и датчиком педали тормоза: они могут моментально прервать или отменить команду, поданную через нейроинтерфейс. Впрочем, у концепции есть слабое место: в патенте сенсорные экраны ругают за то, что они уводят взгляд с дороги, но здесь выбор команды все равно заставляет смотреть на мигающий значок на дисплее, а датчики на лбу вынуждают дополнительно отсеивать помехи от моргания.