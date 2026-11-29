https://news.day.az/sport/1877952.html Азербайджанские шахматистки выступят на ЧЕ в Монако Азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова примут участие в чемпионате Европы по рапиду и блицу среди женщин. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, континентальное первенство пройдет с 7 по 11 января 2027 года в Монте-Карло (Монако).
Азербайджанские шахматистки выступят на ЧЕ в Монако
Азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова примут участие в чемпионате Европы по рапиду и блицу среди женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, континентальное первенство пройдет с 7 по 11 января 2027 года в Монте-Карло (Монако).
Согласно предварительному списку участниц, на данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировались 98 шахматисток.
Чемпионат Европы по блицу состоится 8 января, а соревнования по рапиду пройдут 9 и 10 января.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре