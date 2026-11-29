Азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова примут участие в чемпионате Европы по рапиду и блицу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, континентальное первенство пройдет с 7 по 11 января 2027 года в Монте-Карло (Монако).

Согласно предварительному списку участниц, на данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировались 98 шахматисток.

Чемпионат Европы по блицу состоится 8 января, а соревнования по рапиду пройдут 9 и 10 января.