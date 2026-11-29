Явка избирателей на внеочередных выборах депутатов маслихатов (местных представительных органов) Казахстана по состоянию на 14:00 по местному времени составила 45,46 процента по стране.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия Казахстана, самая высокая явка зафиксирована в области Жетісу - 58,35 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Далее следуют Туркестанская область с показателем 56,91 процента и Кызылординская область - 56,38 процента.

В других регионах явка составила:

- область Абай - 51,82 процента;

- Акмолинская область - 49,14 процента;

- Актюбинская область - 54,17 процента;

- Алматинская область - 51,36 процента;

- Атырауская область - 46,71 процента;

- Западно-Казахстанская область - 46,12 процента;

- Жамбылская область - 48,05 процента;

- Карагандинская область - 44,76 процента;

- Костанайская область - 46,21 процента;

- Мангистауская область - 47,51 процента;

- Павлодарская область - 46,83 процента;

- Северо-Казахстанская область - 43,74 процента;

- область Ұлытау - 43,63 процента;

- Восточно-Казахстанская область - 54,46 процента.

Среди городов республиканского значения явка составила 33,27 процента в Астане, 25,72 процента в Алматы и 32,74 процента в Шымкенте.

Данные приведены на основании предварительной информации, представленной территориальными избирательными комиссиями.

Внеочередные выборы проходят 29 ноября по всему Казахстану. В ходе голосования предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов регионального, городского и районного уровней. Из них 668 мест предусмотрено в 20 областных маслихатах, 626 - в 38 городских и 2 153 - в 170 районных маслихатах. Правом голоса обладают около 12,6 млн граждан.

Токаев распустил прежний состав маслихатов 12 октября, более чем за год до истечения срока их полномочий. Это решение последовало за конституционными реформами, проведенными ранее в 2026 году, в результате которых двухпалатный парламент был заменен однопалатным Курултаем. Оно также было связано с неопределенностью относительно мандатов депутатов, избранных от партии Amanat после ее объединения с партией Adilet. Впоследствии Центральная избирательная комиссия назначила досрочные выборы на 29 ноября.

Депутаты избираются по смешанной системе: 3 113 мест распределяются по одномандатным избирательным округам, еще 334 - по партийным спискам. За депутатские мандаты борются почти 11 тысяч кандидатов, в среднем около трех претендентов на одно место.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, отдельные специальные участки - в 06:00. Голосование завершится в 20:00. Официальные результаты выборов должны быть объявлены не позднее 3 декабря.