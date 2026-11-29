Полотна Таира Салахова входят в число жемчужин не только азербайджанского, но и мирового изобразительного искусства. Произведения художника, обладавшего многогранным творчеством, отличаются удивительными особенностями. Перед каждым его портретом, видом, пейзажем подолгу задумываешься. Таир Салахов был не только искусным художником, но и видным общественным деятелем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 98 лет со дня рождения Народного художника Азербайджана и России, действительного члена Европейской академии наук и искусств, лауреата Государственной премии Таира Салахова.

Родившийся 29 ноября 1928 года в Баку мастер, как сын жертвы репрессий 1937 года, пережил трудное детство, и эти испытания оказали влияние на формирование его личности.

Произведения Салахова, окончившего в 1951 году Художественное училище имени А. Азимзаде, а в 1957 году - Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, отличающиеся лаконичностью линий и глубоким колоритом, внесли важный вклад в гуманистическое развитие мирового изобразительного искусства и классику современной живописи.

Выдающийся мастер портрета в своем творчестве выдвигает на первый план человека, с любовью изображает свою семью и друзей. "Айдан", "Алагёз - восточная сказка", серии портретов его матери Соны ханым и супруги Варвары Александровны, "Портрет Дана" и "Портрет Рашида Бейбутова" отражают эту искренность и теплое отношение.

"С вахты", или Полотно, принесшее художнику славу

В творчестве Таира Салахова особое место занимают произведения, посвященные азербайджанским нефтяникам; в своих воспоминаниях он отмечает, что нашел образы тружеников на Нефтяных Камнях, месяцами живя с нефтяниками в одном общежитии. Самым известным его произведением на эту тему является дипломная работа "С вахты", считающаяся одним из первых образцов "сурового стиля".

Салахов, поездка которого на дипломную практику в Индию была в последний момент отменена из-за клейма "врага народа" на его отце, приехал на Нефтяные Камни и два месяца жил вместе с нефтяниками, наблюдая за Каспием, ветром, чайками и энергией молодых нефтяников. Вернувшись в Москву, он сначала работал в необустроенной школьной мастерской, а за месяц до защиты перешел в освободившуюся в институте мастерскую и приступил к написанию работы всего за неделю до защиты. Комиссия, оставшаяся недовольной при первом просмотре, увидев пустой холст, на втором просмотре увидела готовое произведение, и полотно снискало большой успех на выставках социалистических стран.

В 50-60-х годах молодых художников обвиняли в схематизме и чрезмерной графичности; произведения Салахова "Резервуарный парк" и "Нефтяник" также показались некоторым членам партии пессимистичными, мрачными и сумбурными, однако его защитил председатель Союза художников СССР Сергей Герасимов.

Произведения Салахова экспонируются во многих музеях и галереях мира, в том числе в Третьяковской галерее - в их число входят "Натюрморт с венским стулом", "Натюрморт с гранатами", "Айдан" и "Портрет композитора Д. Шостаковича".

Символ двух великих полетов

Очередной творческий успех художника связан с имеющим общечеловеческое значение произведением "Тебе, человечество!". За это монументальное произведение, представленное ценителям искусства в 1961 году, Салахов удостаивается первого почетного звания - заслуженного деятеля искусств.

Тема произведения, созвучная первому полету человека в космос, свидетельствует о дальновидности художника. Это произведение становится символом великого полета. Т. Салахов завершил произведение уже за несколько месяцев до полета человека в космос в мировой истории. Причем о том, что это событие произойдет, он не знал. Примечательным совпадением является то, что произведение было впервые представлено общественности 12 апреля 1961 года. Это произведение отражает оптимистические мысли в душе художника. Многие критики того времени полагали, что произведение было написано по заказу в связи с первым полетом, а автор был заранее осведомлен об этом событии.

После полета Валентины Терешковой в космос эти мнения еще более укрепились. Поскольку вторым образом в произведении была женщина, она словно символизировала полет Терешковой в космос. Так, в результате гениальной дальновидности художника произведение "Тебе, человечество!" превратилось в символ двух великих полетов.

Портрет, принесший художнику медаль

50-60-е годы прошлого века становятся весьма плодотворным и успешным этапом для творчества мастера. И после полотна "Тебе, человечество!" успехи художника не прекращаются. В 1962 году за хранящийся ныне в Третьяковской галерее "Портрет композитора К. Караева" он удостаивается серебряной медали. Т. Салахов прошел серьезный и длительный процесс подготовки к этой творческой работе из серии о гениях. Художник так вспоминает тот момент: "Я хотел изобразить этого композитора, создавшего гениальные произведения, в творческом процессе. В то же время, я хорошо понимал, что нельзя изображать композитора в простом виде. После долгих наблюдений я однажды спросил у него: "Есть ли у вас водолазка?". Я убедился для себя, что смогу показать его таким живым, как мне хотелось, именно в этой одежде. То, что его водолазка была белого цвета, подходило для моего образа. Одним словом, я нашел цветовые оттенки своего будущего портрета".

Впоследствии смотревшие на это произведение действительно особо подчеркивали, насколько удачно была выбрана одежда мастера и как радует глаз эстетический вкус художника.

Все его портреты дороги ему

Портретный жанр занимает особое место в творчестве Салахова; он говорит, что любит свои произведения не за труд, а за родных, любимых людей и мастеров искусства. Выдающимися образцами этого жанра являются портрет погруженного в свой мир Фикрета Амирова, портрет Мирзы Алекбера Сабира, в котором ярко проступает его личность, и портрет Расула Рзы, где на первый план выходит внутреннее напряжение.

Салахов также является автором театральных сценических оформлений. Декорации к спектаклям и балетам "Антоний и Клеопатра", "Гамлет", "Айдын", "Бабек", "Смерть в Гюлистане", "Кёроглу" и "Тысяча и одна ночь" созданы им.

Благодаря его общественной деятельности широкая аудитория близко познакомилась с мировой живописью. В конце 1980-х годов он участвовал в организации в Москве и Санкт-Петербурге выставок Тамайо, Моранди, Гюнтера Юккера, Фрэнсиса Бэкона, Тэнгли и Р. Раушенберга.

Отличавшийся привязанностью к Родине и Каспию художник с любовью изображал родной Абшерон, нефтеносную землю, ветряные мельницы, старые постройки, заброшенные дачи, а также мечети и храмы в бакинских селах даже в период запрета на религию.

Среди произведений последующего периода наряду с "Портретом Гейдара Алиева", "Портретом Мстислава Ростроповича", триптихом "Страна огней" и "Портретом писателя Анара" есть многочисленные пейзажи и натюрморты; как ведущий мастер портрета, и в этих произведениях он выдвигает на первый план человека как высшее существо.

Неповторимый мастер кисти, жизнь которого прошла в беззаветном служении родному Азербайджану

Окруженный государственной заботой Таир Салахов был удостоен многих высших наград: получил звание Героя Социалистического Труда и высокие ордена бывшего СССР, был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" (II и III степеней), орденами независимого Азербайджана "Истиглал" и "Гейдар Алиев", а также орденами и медалями Болгарии, Польши, Монголии и других стран.

В 2018 году, в преддверии 90-летнего юбилея, Президент Ильхам Алиев наградил его орденом "Эмек" 1-й степени и по случаю юбилея были проведены выставки.

Народный художник, произведения которого демонстрируются в музеях и галереях мира, скончался 21 мая 2021 года. Вклад Таира Салахова, посвятившего свою жизнь и творчество азербайджанской культуре, как в развитие национальных традиций, так и в мировую живопись, будет всегда вспоминаться.