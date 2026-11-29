Принц Гарри тайно увиделся с отцом, королем Карлом III, после своего возвращения в Великобританию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun.

В октябре Карл III пригласил младшего сына провести с ним время в поместье Балморал в Шотландии. Принц Гарри встретился с отцом впервые после переезда. Уточняется, что на встрече не было Меган Маркл с детьми и королевы Камиллы.

"Есть желание сохранить хорошие отношения", - сообщил инсайдер изданию об взаимоотношениях между отцом и сыном.

20 августа стало известно, что Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Дети пары уже учатся в британской школе, учебный год начался в сентябре.