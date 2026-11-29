Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан разместила публикацию, отражающую специальную ознакомительную поездку в Карабах, организованную для делегатов IV Международной конференции, проведенной в рамках "Бакинского диалога" по пропавшим без вести лицам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поездка создала для иностранных гостей возможность на месте ознакомиться с работами, осуществляемыми азербайджанской стороной в направлении установления судьбы пропавших без вести лиц, их поиска, а также обнаружения и эксгумации человеческих останков.

В рамках программы делегация посетила музей в Ходжалы, памятники истории и культуры Карабаха. Гости также близко ознакомились с богатым наследием региона и широкомасштабными восстановительно-строительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях.

В представленном видеоролике нашли отражение основные моменты поездки.