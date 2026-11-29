Руководство мадридского "Реала" обеспокоено проблемой, которая стала проявляться в последних матчах команды под руководством Жозе Моуринью.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Touchline, руководство клуба недовольно тем, что мадридцы регулярно пропускают первыми и вынуждены отыгрываться по ходу встреч.

Так, в недавних матчах против "Сельты" и ПСВ "Реал" уступал в счете уже в первом тайме, однако сумел переломить ход игры и одержать победы. В субботнем матче с "Алавесом" повторить этот сценарий не удалось: "сливочные" потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

В связи с этим руководство клуба рассматривает возможность привлечения внешних специалистов, которые помогли бы тренерскому штабу Моуринью выявить причины проблемы и найти способы ее устранения.

В мадридском клубе считают, что команда не должна постоянно полагаться на камбэки, чтобы добиваться побед.

На данный момент "Реал" с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.