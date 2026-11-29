Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о последствиях Эль-Ниньо для мировой экономики.

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Сильнейшее за полтора столетия Эль-Ниньо совпало с закрытым Ормузом, пустыми газовыми хранилищами Европы и рекордным обмелением Каспия. Самая дорогая часть этой истории еще впереди.

Пятнадцатого ноября 2026 года Ормузский пролив прошли два судна. До войны через него проходило 85 судов в сутки. Двумя месяцами раньше, 15 сентября, Управление Панамского канала урезало суточный лимит до 32 проходов при пропускной способности около сорока. Две главные артерии мировой торговли энергоносителями оказались пережаты почти одновременно. Пережали их разные руки: Ормуз закрыла война, Панаму - океан.

О войне сказано много. Про океан сказано заметно меньше, хотя его счет, судя по динамике, окажется длиннее, растянется на весь 2027 год и придет в страны, не имеющие к иранскому кризису никакого отношения.

Сильнее 1997-го: океан, который ломает шкалу

Имя явлению дали перуанские рыбаки, назвавшие теплое течение в честь младенца Христа: оно приходило к их берегам ближе к Рождеству. Пассаты, которые обычно гонят воду над экваториальной частью Тихого океана с востока на запад, слабеют или вовсе разворачиваются. Теплая вода растекается к Южной Америке, океан отдает накопленное тепло атмосфере, и вслед за этим сдвигается вся планетарная система осадков. Явление повторяется раз в два-семь лет и длится около года.

Официальный порог скромен. Эль-Ниньо объявляют, когда температура поверхности моря в ключевой зоне Ниньо-3.4 превышает многолетнюю норму на 0,5 градуса. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировало наступление явления 11 июня 2026 года. К концу августа аномалия перевалила за 2 градуса, а Метеорологическая служба Великобритании выпустила предупреждение, которое трудно назвать сдержанным: формирующееся событие, вероятно, станет сильнейшим на памяти ныне живущих.

Руководитель отдела долгосрочного прогнозирования Met Office профессор Адам Скейф 21 августа обошелся без дипломатии: "Мы должны четко понимать: это беспрецедентное событие. Я никогда не видел в наших прогнозах столь мощного сигнала Эль-Ниньо".

Главный аргумент синоптиков лежал ниже поверхности. На глубине 100 метров вода местами была теплее нормы примерно на 8 градусов, и такой подземный резервуар работает как топливный бак, подпитывающий событие месяцами. Прогноз британской службы допускал рост аномалии выше 3 градусов, что стало бы беспрецедентным для рядов наблюдений с 1950 года и, вероятно, сильнейшим событием с XIX века. Отдельные климатические группы закладывали даже 4 градуса. Климатолог калифорнийской исследовательской группы Berkeley Earth Зик Хаусфатер в августе допустил, что при таком сценарии речь может идти о сильнейшем Эль-Ниньо за 500 или даже 1000 лет.

К ноябрю картина стала четче и одновременно скромнее. В обзоре от 12 ноября Центр климатических прогнозов NOAA констатировал, что явление продолжает усиливаться и начнет ослабевать лишь в начале 2027 года. Индексы при этом расходятся, и расхождение показательно. Традиционный индекс ONI за август-октябрь дает +2,46 градуса, относительный индекс RONI, из которого вычтено общее потепление тропических океанов, - около +1,97. По второму, более строгому счету нынешний сезон пока уступает лишь 1997 году. Еженедельные замеры в начале ноября показывали в зоне Ниньо-3.4 больше 3 градусов, а у берегов Перу и Эквадора, в зоне Ниньо 1+2, - 5,6 градуса.

Здесь нужна честная оговорка. NOAA снизило вероятность того, что событие станет рекордным с 1950 года, с 83% в октябре до примерно 60% в ноябре. Рекорд вероятен, но не гарантирован. Для последствий разница между "первым" и "вторым в истории" почти ничего не меняет.

Связан ли сам масштаб события с глобальным потеплением, наука пока не решила. Всемирная метеорологическая организация настаивает: доказательств того, что изменение климата учащает или усиливает Эль-Ниньо, нет. Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 2021 года отмечал рост интенсивности явления после 1950 года по сравнению с периодом примерно с 1400 года, но в прошлые тысячелетия сила Эль-Ниньо колебалась настолько широко, что приписать недавний рост человеку нельзя. Бесспорно другое. Нынешний младенец родился в мире, уже потеплевшем примерно на 1,4 градуса с конца XIX века, и каждый его удар приходится на перегретую систему.

Счет придет в 2027-м: почему пик жары отстает от пика океана

Октябрь 2026 года стал самым теплым октябрем в истории наблюдений. По данным европейской службы Copernicus, средняя температура приземного воздуха достигла 15,35 градуса, на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Порог в 1,5 градуса планета превышала третий месяц подряд. Год с вероятностью около 80% станет вторым самым теплым в истории, с вероятностью 20% сравняется с рекордным 2024-м или превзойдет его.

Неприятнее всего в этих цифрах то, что настоящий пик еще не наступил. Основную часть тепла океан отдает атмосфере зимой, на максимуме события, и весной, поэтому глобальная температура достигает вершины в календарном году, следующем за пиком. Климатолог Met Office доктор Ник Данстоун сформулировал вывод прямо: 2027 год "очень вероятно сменит 2024-й в роли самого теплого года в истории наблюдений".

Прецеденты подтверждают схему. Эль-Ниньо 1997-1998 годов сделало рекордным 1998-й. Событие 2015-2016 годов вывело на первое место 2016-й. Эль-Ниньо 2023-2024 годов превратило 2024-й в первый календарный год, когда планета превысила порог в 1,5 градуса. Всякий раз счет выставлялся с задержкой.

В сельском хозяйстве задержка еще длиннее. Аграрный эффект отстает от океанического пика на шесть-двенадцать месяцев: засуха должна сначала погубить посевы, затем сократить урожай, затем пройти через элеваторы и биржи. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) прямо предупреждает, что из-за сдвига уборочных циклов последствия растянутся на весь 2027 год. У кофе тень еще длиннее. Жара и сухость в бразильских кофейных районах в четвертом квартале бьют по цветению, то есть по урожаю 2027/28 года, а не текущему.

Два горла мировой торговли сжаты одновременно

Чтобы понять, почему нынешнее Эль-Ниньо опаснее предыдущих, достаточно положить рядом две карты.

На первой карте - Ормуз. После ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года пролив с 1 марта фактически закрыт для коммерческого судоходства. Через него проходила примерно пятая часть мировой торговли сжиженным газом. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выпадение катарского и эмиратского СПГ превысило 300 миллионов кубометров в сутки. Нефть марки Brent на закрытии торгов 20 ноября стоила 92,57 доллара за баррель.

На второй карте - Панама. Канал питается пресной водой искусственного озера Гатун, а озеро - дождями, которые Эль-Ниньо отнимает. Приток воды упал на 44%. С 26 августа Управление Панамского канала снизило максимальную осадку для шлюзов "Нео-Панамакс" до 48 футов (14,63 метра), с 3 сентября - до 47,5 фута, после чего ввело суточные лимиты: 34 прохода с 4 сентября и 32 с 15 сентября. Еще в мае то же управление уверяло, что ограничений до конца года не потребуется. Океан поправил этот прогноз за три месяца.

Опыт 2023-2024 годов показывает, куда ведет такая дорога. Тогда число проходов падало до 22 в сутки, допустимая осадка - до 13,41 метра, число судов сократилось на 20%, тоннаж - на 17%. Сухой сезон в Панаме начнется в январе, то есть ровно на пике нынешнего события.

Связь между двумя картами прямая. Шлюзы "Нео-Панамакс" служат путем для крупнотоннажных газовозов. С уходом Катара азиатские покупатели в значительной мере переключились на атлантический, прежде всего американский, СПГ, а кратчайший маршрут из Мексиканского залива в Японию, Корею и Китай лежит через Панаму. Каждое сокращение осадки отправляет часть танкеров вокруг мыса Доброй Надежды, удлиняет рейс на недели и вытягивает тоннаж из рынка. Ставки фрахта растут, и платит за них конечный потребитель - от Токио до Карачи.

Война закрыла восточные ворота, океан сужает западные. Совпадение случайное, последствия системные.

Индийская рулетка: 59 миллионов тонн против пустого неба

Южноазиатский муссон служит самым чувствительным барометром Эль-Ниньо, и в 2026 году он сработал как по учебнику. По данным Индийского метеорологического департамента, с июня по сентябрь страна получила 87% нормы, или 759,4 миллиметра против 868,6. Дефицит в 12,6% сделал сезон слабейшим с 2015 года и тринадцатым по сухости с 1901-го. Июнь открылся провалом почти на 40%. Восток и северо-восток страны недобрали 25,6% осадков, южный полуостров - 24,3%. Из 741 округа 313 оказались в категории дефицитных, засуху объявили пять штатов.

Оценки урожая разнятся, и разница поучительна. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что производство риса в Индии в 2026/27 сельскохозяйственном году снизится до 147 миллионов тонн со 154, аналитики S&P Global дают 146 миллионов. Миллион тонн туда или сюда не меняет главного: страна, на которую приходится около 40% мировой торговли рисом, теряет 7-8 миллионов тонн.

У Нью-Дели при этом есть козырь, которого в подобной ситуации не было у многих прежних правительств. На 1 сентября государственные запасы риса составляли рекордные 59,6 миллиона тонн. До начала ноября новых экспортных ограничений не вводилось. Рынок, впрочем, помнит июль 2023 года, когда Индия при куда более мягком дефиците запретила экспорт белого небасматийного риса и отправила мировые цены к многолетним максимумам. Рисовый индекс ФАО в октябре вырос на 1,6% на фоне общего снижения продовольственного индекса, и первый тревожный звонок уже прозвенел.

Мой прогноз: до 31 марта 2027 года индийское правительство введет минимальную экспортную цену, пошлину или квоту хотя бы на одну категорию риса. Поводом станет прогноз урожая зимних культур раби, которые сеют на влаге, недополученной летом. Политическая логика здесь сильнее торговой. Продовольственная инфляция решает выборы в индийских штатах быстрее любого внешнеторгового баланса.

Шоколад подождет, сахар уже нет: где взорвутся цены

Мировые продовольственные рынки пока реагируют выборочно, и в этой избирательности больше информации, чем в любой панике.

Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре поднялся до 136 пунктов, максимума с ноября 2022 года. В октябре он отступил до 133,9 пункта, оставаясь на 5,9% выше уровня годичной давности. Зерновые за месяц подешевели на 4,5% и стоят на 12,6% дешевле, чем год назад, отчасти потому, что урожай пшеницы и кукурузы в Северном полушарии был собран до того, как событие набрало силу. Сахарный индекс, напротив, рос четвертый месяц подряд и достиг 121,3 пункта, максимума с ноября 2024 года.

Какао представляет отдельную историю и честный контрпример алармизму. Западная Африка, Эквадор и Юго-Восточная Азия дают около 88% мирового урожая, и, по подсчетам аналитиков инвестиционного рынка, каждое сильное Эль-Ниньо за последние 55 лет сокращало производство. В 2023-2024 годах цены почти утроились. Нынешний сезон рынок встретил с запасами, которых тогда не было, и со спросом, подорванным прошлым ценовым шоком: к началу осени какао-фьючерсы подешевели с начала года примерно на 9%, кофе - на 22%. Погода способна сломать этот буфер, но ставка уже не та, что два года назад.

Самый жесткий удар приходится туда, где его меньше всего видит потребитель. В октябре Министерство производства Перу отказалось разрешать второй сезон лова анчоуса. Первый сезон в северо-центральной зоне закрыли досрочно с уловом 471 тысяча тонн при квоте 1,9 миллиона. Перуанский анчоус почти целиком уходит на рыбную муку и рыбий жир, то есть на корм для аквакультуры и животноводства, прежде всего в Китае. Отмена первого сезона в 2023 году обошлась стране примерно в 1,4 миллиарда долларов экспортной выручки. Национальная комиссия по изучению Эль-Ниньо (ENFEN) считает наиболее вероятным, что прибрежное Эль-Ниньо достигнет "экстраординарной" силы между сентябрем 2026-го и январем 2027 года и продержится до середины южной осени 2027-го.

История знает, как далеко может уйти такая цепочка. Обвал перуанского улова после Эль-Ниньо 1972 года выбил с мирового рынка главный заменитель соевого шрота, соя взлетела в цене, и в июне 1973 года администрация Ричарда Никсона ввела эмбарго на экспорт американских соевых бобов. Япония, оставшаяся без белкового корма, сделала стратегический вывод и начала вкладываться в освоение бразильских саванн. Нынешняя аграрная мощь Бразилии отчасти выросла из перуанской рыбной катастрофы полувековой давности.

Африканский юг тоже помнит недавний урок. В 2024 году Замбия, Зимбабве и Малави объявили национальные бедствия из-за засухи, связанной с предыдущим Эль-Ниньо 2023-2024 годов. Нынешнее заметно сильнее.

Географию голода ООН описывает цифрами. По оценке ВПП, Эль-Ниньо может толкнуть в острый голод еще 49 миллионов человек; анализ охватил 45 уязвимых государств. Событие 2015-2016 годов затронуло продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек. "Эль-Ниньо - колоссальная угроза продовольственной безопасности миллионов людей, которые и без того уязвимы", - заявил в августе исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП Карл Скау. ФАО и ВПП запустили первый в своей истории совместный призыв к упреждающим действиям: 202 миллиона долларов на защиту 8,8 миллиона человек в 22 странах. Выходит около 23 долларов на человека.

Примерно четверть барреля Brent.

Кондиционер как классовый признак

Самая богатая страна мира показала в 2026 году, что жара давно стала вопросом бюджета, а не одной лишь погоды.

Сезон с мая по октябрь, который американские климатические организации называют "сезоном опасности", дал рекорд по градусо-дням охлаждения в континентальных штатах. По подсчетам Союза обеспокоенных ученых, 94,6% населения 48 континентальных штатов хотя бы раз оказались в зоне высокого или экстремального теплового риска по шкале Национальной метеослужбы. Потребление электроэнергии домохозяйствами в третьем квартале выросло на 6% к прошлому году, оценивает Управление энергетической информации (EIA). Около 9,2 миллиона американских домохозяйств, по данным переписи 2023 года, вообще не имели кондиционера.

Справедливости ради, связь летней жары в США с Эль-Ниньо слабее, чем хотелось бы публицистам: основное влияние явление оказывает на зимний климат Северной Америки. Летний рекорд создало прежде всего общее потепление. Эль-Ниньо же определит следующую зиму и следующее лето, когда, по оценке тех же исследователей, жара может стать продолжительнее.

Тонкость, которую привычные показатели скрывают, касается тех, у кого кондиционер есть. Исследования в Аризоне показали: семьи с низким доходом включают охлаждение при уличной температуре на 2,6-4,2 градуса выше, чем обеспеченные. Низкий счет за электричество может означать доступность энергии, а может означать, что люди сидят в духоте ради экономии. Энергетическая нагрузка свыше 6% дохода считается высокой, и у беднейших домохозяйств она значительно выше, чем у обеспеченных.

Показательный эпизод произошел в середине августа в Индиане. Дерехо, линейный шторм с ураганным ветром, оставил без света многих жителей штата, а жители Гэри, города с преимущественно афроамериканским населением, оставались без электричества две-три недели при температуре в жилищах около 29 градусов.

Счета продолжат расти. EIA прогнозирует повышение средней цены электроэнергии для населения еще на 2,6% в 2027 году, что выведет ее почти на 8% выше уровня 2025-го. В опросе PowerLines/Ipsos 61% плательщиков признали, что счета усиливают их финансовый стресс, а 77% опасаются нового повышения. С января 2025 по январь 2026 года электричество, по данным Бюро трудовой статистики, подорожало на 6,3%.

Политика отреагировала раньше синоптиков. Промежуточные выборы 3 ноября прошли под знаком цен: стоимость электричества, протесты местных сообществ против энергоемких дата-центров и раздражение войной с Ираном оказались в центре кампаний. Климатические активисты уже трактуют итоги голосования как приговор политике, опирающейся на ископаемое топливо. Такое прочтение удобно, хотя и упрощает картину: избиратель реагировал на дороговизну вообще, а энергетический счет стал лишь самым наглядным ее символом.

У этой истории есть неожиданно светлая сторона. Эль-Ниньо усиливает вертикальный сдвиг ветра над Атлантикой и гасит ураганы. Сезон 2026 года дал всего 10 именованных штормов, минимум с 2014-го, и единственный ураган "Исаиас", набравший силу лишь 7 октября: столь позднего первого урагана Атлантика не знала 121 год. Накопленная энергия циклонов к 4 ноября составила 19,7 единицы, примерно на 83% ниже нормы. Удар "Исаиаса" 9 октября пришелся на флоридский выступ у Дестина, где ураган второй категории унес не меньше шести жизней и оставил без света сотни тысяч человек. Крупнейшие СПГ-терминалы Техаса и Луизианы, на которые в год закрытого Персидского залива легла двойная нагрузка, остались в стороне от точки удара. Океан, отнявший у мира часть Панамы, подарил ему относительно спокойный Мексиканский залив.

Европа такого подарка не получила. Эталонный газовый контракт TTF в начале января стоил около 28 евро за мегаватт-час, а 28 октября внутри дня пробил отметку 100 евро. На 17 ноября подземные хранилища ЕС были заполнены на 70,15% против 81,89% годом ранее, худший показатель для этой даты с 2013 года. Германская ассоциация операторов хранилищ INES предупредила, что при экстремальных холодах снабжение страны газом не может быть полностью гарантировано. Связь европейской зимы с Эль-Ниньо слабая, признают и в Met Office: выше риск влажной штормовой осени и начала зимы на северо-западе Европы, несколько выше шансы похолодания в конце зимы. Штормы дают ветер турбинам. Поздние морозы означают отбор из полупустых хранилищ в феврале, когда пополнить их нечем.

Каспий не ждет Эль-Ниньо

Для Азербайджана нынешний год стал проверкой на двух фронтах, и оба так или иначе связаны с водой.

Первый фронт - Каспий. 9 января 2026 года уровень моря опустился до отметки минус 29,11 метра, перекрыв исторический минимум 1978 года. За один только 2025 год море потеряло 14 сантиметров, обнажив около 30 тысяч гектаров дна в азербайджанском секторе. Эти данные прозвучали 17 ноября в азербайджанском павильоне конференции COP31 в Анталье, где выступал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев. С середины 1990-х годов уровень снизился, по разным оценкам, на 2,3-2,5 метра. Около 80% притока дает Волга.

"Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму, зафиксированному за последние два столетия, - явный признак серьезности проблемы", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июня 2026 года в обращении к участникам мероприятий по случаю Всемирного дня окружающей среды, указав на растущую частоту и наводнений, и засух в стране.

Соблазн списать все на Тихий океан здесь вреден. Прямой доказанной связи между Эль-Ниньо и стоком Волги нет. Судьбу Каспия решают сток великой реки, каскад водохранилищ на ней и испарение, растущее вместе с региональной температурой. Рекордно жаркий 2027 год, впрочем, этому морю не поможет: каждый лишний градус ускоряет испарение с поверхности замкнутого водоема. Ключ к проблеме лежит выше по течению, в управлении волжским стоком, и Баку последовательно переводит ее из разряда экологических жалоб в повестку межгосударственного диалога. В апреле на Региональном экологическом саммите в Астане Бабаев призвал прикаспийские страны к совместным действиям в рамках Тегеранской конвенции, особо выделив сотрудничество с Казахстаном.

Второй фронт - газ.

Мое поколение бакинских журналистов хорошо помнит зиму 1998 года. Баррель Brent опускался тогда почти до 10 долларов, азиатский кризис добивал спрос, а в Индонезии засуха и лесные пожары эпохи того самого Эль-Ниньо 1997-1998 годов стали фоном, на котором пал режим Сухарто. Связь между температурой воды у берегов Перу и нефтяными доходами Азербайджана тогда мало кто проводил. Сегодня ее обязан проводить каждый, кто строит энергетические маршруты.

Южный газовый коридор в 2026 году продемонстрировал качество, которое трудно было оценить в спокойные времена. На его пути нет ни пролива, который можно заминировать, ни шлюзов, зависящих от дождей. Трансадриатический газопровод (TAP), европейский участок коридора, к 16 ноября поставил в Европу больше 64 миллиардов кубометров за шесть лет работы. МЭА в своем обзоре газовой безопасности за 2026 год констатирует, что поставки азербайджанского газа в ЕС идут близко к номинальной мощности трубы. С января SOCAR поставляет газ покупателям в Австрии и Германии, а долгосрочная мощность TAP с 2026 года увеличивается на 1,2 миллиарда кубометров в год.

Честность требует признать предел. В 2025 году Азербайджан отправил в Европу около 12,8 миллиарда кубометров, а меморандум с Евросоюзом 2022 года ставит цель в 20 миллиардов к 2027 году. Заменить выпавший катарский СПГ коридор не может, его ограничение - мощность, а не надежность. Расширение требует новых компрессорных станций и долгосрочных обязательств покупателей, которые европейские компании годами не спешили на себя брать. Нынешняя зима выставит им счет и за эту медлительность.

Климатическая дипломатия для Баку тоже не абстракция. Новая коллективная цель по климатическому финансированию, согласованная на COP29 в Баку в ноябре 2024 года, обязывает развитые страны выйти на 300 миллиардов долларов в год к 2035 году, а "Дорожная карта от Баку до Белена" описывает путь к 1,3 триллиона. Призыв ФАО и ВПП на 202 миллиона долларов показывает, как далеко от этих цифр реальная упреждающая помощь. Кто заплатит за адаптацию стран, которые первыми примут удар нынешнего события, если даже такие суммы приходится собирать по подписке?

Кто выигрывает от катастрофы

Эль-Ниньо перераспределяет богатство так же исправно, как осадки.

В выигрыше оказываются экспортеры СПГ с атлантическим доступом и побережье Мексиканского залива, избавленное от ураганов. Выигрывают трубопроводные поставщики, чьи маршруты не зависят от проливов, от Норвегии до Азербайджана. Аргентинская пампа в годы Эль-Ниньо, как правило, получает обильные дожди и хороший урожай сои и кукурузы. Американский юг получит воду: в прогнозе NOAA от 19 ноября на декабрь-февраль шансы на осадки выше нормы во Флориде, южной Джорджии и прибрежных Каролинах превышают 70%, повышены они и для Калифорнии.

Проигравших больше. Индия и Юго-Восточная Азия рискуют рисом, сахаром и пальмовым маслом, перуанские рыбаки потеряли год, а вместе с ними дорожает корм для всей мировой аквакультуры. Импортеры СПГ в Пакистане и Бангладеш проигрывают аукцион за каждый танкер более платежеспособным покупателям. Сама Панама рискует уже питьевой водой столицы, поскольку то же озеро Гатун снабжает и шлюзы, и водопровод. Бедные домохозяйства проигрывают везде, от Гэри до Дакки.

Масштаб возможного ущерба исследователи уже оценивали. По расчетам ученых Дартмутского колледжа, опубликованным в 2023 году, события 1982-1983 и 1997-1998 годов обошлись мировой экономике в 4,1 и 5,7 триллиона долларов потерянного дохода за пять последующих лет. Нынешнее событие сопоставимо с ними по силе, а приходится на экономику, уже пережившую энергетический шок.

Базовый сценарий, на мой взгляд наиболее вероятный, выглядит так: пик события придется на декабрь-январь, к апрелю-июню 2027 года Тихий океан вернется к нейтральным условиям, как и ожидает NOAA, а продовольственная инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2027-го с привычным лагом. Негативный сценарий строится на совпадении: Ормуз остается закрытым всю зиму, февраль в Европе выдается холодным, TTF снова уходит за 100 евро, правительства ЕС вынуждены ограничивать потребление газа промышленностью, а Индия закрывает часть рисового экспорта. Менее очевидный риск опаснее остальных именно потому, что о нем почти не говорят. За сильным Эль-Ниньо нередко следует быстрый разворот к Ла-Нинье, а Ла-Нинья ослабляет сдвиг ветра и разгоняет атлантические ураганы. Если разворот произойдет к концу лета 2027 года, СПГ-терминалы Мексиканского залива встретят активный сезон именно тогда, когда мир от них зависит сильнее всего.

Мои проверяемые прогнозы выглядят так. До 31 марта 2027 года Управление Панамского канала опустит суточный лимит ниже 32 проходов, а Нью-Дели ограничит экспорт хотя бы одной категории риса. К 1 апреля 2027 года заполненность газовых хранилищ ЕС опустится ниже 30%. В январе 2028 года Copernicus подтвердит, что 2027-й стал самым теплым годом в истории наблюдений.

Ревизор из Тихого океана

Эль-Ниньо не создает кризисы. Оно проводит инвентаризацию резервов, и в 2026 году эта инвентаризация оказалась беспощадной.

Индия с рекордными 59,6 миллиона тонн риса в закромах получила пространство для маневра и, скорее всего, обойдется полумерами. Европа, вошедшая в зиму с полупустыми хранилищами, платит за каждый недокачанный кубометр по цене кризиса 2022 года. Панама с единственным озером оказалась заложницей дождей, а мир с единственным Ормузом - заложником войны. Трубы, которым не нужны ни проливы, ни шлюзы, доказали свою цену в тот момент, когда ее перестали замечать. Самым дорогим товаром 2027 года станет запас, которого вовремя не создали.

Весной теплая вода в Тихом океане начнет остывать, и синоптики снимут предупреждение. Ревизия на этом не закончится. Ее итоги придут позже: ценником на рис в Дакке, газовым счетом в Мюнхене, квитанцией за свет в Оклахоме и новой полосой обнажившегося дна у Абшерона, которую не вернет уже никакая Ла-Нинья.