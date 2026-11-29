Победа бразильского "Палмейраса" над аргентинским "Эстудиантесом" в финале Кубка Либертадорес принесет дополнительный доход испанской "Барселоне".

Как передает Day.Az со ссылкой на Barça Universal, каталонский клуб заработает один миллион евро благодаря бонусному пункту, включенному в соглашение о трансфере Витора Роке.

Бразильский нападающий покинул "Барселону" в 2025 году и перешел в "Палмейрас". При оформлении сделки каталонцы предусмотрели выплату бонуса в размере одного миллиона евро в случае победы бразильской команды в международном турнире.

Отметим, что сегодня, 29 ноября, подопечные Ханса-Дитера Флика проведут выездной матч чемпионата Испании против "Депортиво". Встреча начнется в 19:15 по бакинскому времени.