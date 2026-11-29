https://news.day.az/politics/1877969.html ОДКБ - Армении: «решай сама». А что тут решать? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения продолжает формально оставаться в ОДКБ, несмотря на фактическое прекращение участия. Day.Az представляет публикацию: Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения должна самостоятельно решить вопрос своего дальнейшего участия в организации.
ОДКБ - Армении: «решай сама». А что тут решать?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения продолжает формально оставаться в ОДКБ, несмотря на фактическое прекращение участия.
Day.Az представляет публикацию:
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения должна самостоятельно решить вопрос своего дальнейшего участия в организации.
Ереван заморозил участие в ОДКБ ещё в 2024 году: в мероприятиях блока не участвует, но формально из него не вышел.
Теперь в организации делают вид, что мяч на стороне Еревана. Хотя он там лежит уже два года, просто никто его не пинает.
Союз, из которого два года выходят по-тихому, - уже не союз, а подписка, которую забыли отменить.
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