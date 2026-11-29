А что тут решать?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения продолжает формально оставаться в ОДКБ, несмотря на фактическое прекращение участия.

Day.Az представляет публикацию:

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения должна самостоятельно решить вопрос своего дальнейшего участия в организации.

Ереван заморозил участие в ОДКБ ещё в 2024 году: в мероприятиях блока не участвует, но формально из него не вышел.

Теперь в организации делают вид, что мяч на стороне Еревана. Хотя он там лежит уже два года, просто никто его не пинает.

Союз, из которого два года выходят по-тихому, - уже не союз, а подписка, которую забыли отменить.