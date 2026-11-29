https://news.day.az/world/1877970.html В Иране назвали условие для допуска МАГАТЭ к ядерным объектам Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не вправе требовать допуска инспекторов к иранским ядерным объектам, пока не осудит удары США и Израиля по этим объектам.
В Иране назвали условие для допуска МАГАТЭ к ядерным объектам
Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не вправе требовать допуска инспекторов к иранским ядерным объектам, пока не осудит удары США и Израиля по этим объектам.
Как передает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB, Эслами подчеркнул, что до тех пор, пока Агентство не выступит с осуждением атак, оно не может настаивать на проведении инспекций.
"Пока Агентство не будет готово осудить атаки по ядерным объектам, оно не может требовать доступа инспекций к объектам", - заявил он.
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