В связи с ожидаемым усилением ветра с вечера 30 ноября до вечера 2 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызынском районе, Гобустане, Гаджигабуле, Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском, Джалилабадском районах, Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине и Зангилане ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az