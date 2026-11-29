Археологи нашли человеческие останки возрастом около 13 тысяч лет. Это произошло в ходе строительства международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса в Мексике. Скелет может принадлежать одному из древнейших обитателей Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Находку сделали еще в 2021-м. Останкам дали имя "Йоцин", на языке науатль это значит "уникальный". Возраст установили по результатам двух независимых лабораторных исследований. Отмечается, что человек жил примерно 13 087-11 700 лет назад.