В Баку и на Абшеронском полуострове с 30 ноября до полудня 2 декабря ожидаются переменные дожди. Местами возможны интенсивные осадки и грозы.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в регионах Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря также прогнозируются осадки. В отдельных районах ожидаются кратковременные ливни и грозы, а в горных местностях - снег.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках не исключено формирование селевых потоков.

Кроме того, из-за неустойчивых погодных условий температура воздуха по стране постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az