Явка избирателей на всеобщих выборах в Испании по состоянию на 14:00 по местному времени достигла 45,75%. Это на 5,18 процентного пункта выше показателя за аналогичный период выборов 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на предварительные данные МВД страны, к этому времени свои голоса отдали более 16,4 млн человек. Всего правом голоса обладают около 38,6 млн граждан.

Наиболее высокая активность избирателей отмечается в Каталонии. Там к середине дня проголосовали 45,24% избирателей, что на 8,46 процентного пункта превышает показатель предыдущих выборов.

На некоторых избирательных участках образовались длинные очереди, а время ожидания достигало 45 минут.