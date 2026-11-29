"Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" со счетом 4:2 в матче 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Азерсун Арена".

Гости открыли счет уже на восьмой минуте благодаря голу Исы Сулимана. На 42-й минуте Алексей Кащук восстановил равновесие, а на 45+2-й минуте Реналдо Сефас вывел агдамцев вперед.

На 55-й минуте Эмиль Мустафаев сравнял счет, однако на 77-й минуте Таофик Исмаил вновь вывел "Карабах" вперед. Окончательный результат на 86-й минуте установил Муса Гурбанлы.

Подопечные Гурбана Гурбанова набрали 23 и занимают четвертое место в таблице, "Сумгайыт" (10 очков) находится на 10-й строчке.