Хаменеи поручил реорганизовать разведывательную систему Ирана
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился провести реорганизацию разведывательной системы страны на фоне выявленных в последние годы серьезных пробелов в сфере безопасности.
Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Мохаммад Багер Галибаф, сообщает иранское агентство IMNA.
По его словам, парламент уже одобрил общую структуру законопроекта о реформировании Министерства разведки и приступил к рассмотрению отдельных положений документа.
Законопроект, в частности, предусматривает расширение критериев отбора кандидатов на должность главы ведомства.
Галибаф призвал правительство не затягивать с назначением постоянного министра после того, как документ пройдет проверку Совета стражей Конституции.
Должность министра разведки остается вакантной после гибели предыдущего главы ведомства Исмаила Хатиба в результате израильского удара.
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