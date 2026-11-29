Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился провести реорганизацию разведывательной системы страны на фоне выявленных в последние годы серьезных пробелов в сфере безопасности.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Мохаммад Багер Галибаф, сообщает иранское агентство IMNA.

По его словам, парламент уже одобрил общую структуру законопроекта о реформировании Министерства разведки и приступил к рассмотрению отдельных положений документа.

Законопроект, в частности, предусматривает расширение критериев отбора кандидатов на должность главы ведомства.

Галибаф призвал правительство не затягивать с назначением постоянного министра после того, как документ пройдет проверку Совета стражей Конституции.

Должность министра разведки остается вакантной после гибели предыдущего главы ведомства Исмаила Хатиба в результате израильского удара.