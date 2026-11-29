Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный сотрудничеству Азербайджана и Китая в сфере возобновляемой энергетики.

Day.Az представляет перевод статьи:

Энергетический переход Азербайджана все больше приобретает характер экспортной стратегии. Баку намерен превратить ветровой потенциал Каспийского моря и возможности страны в сфере солнечной энергетики во второе направление энергетического бизнеса - поставки электроэнергии на европейские рынки. Формирующееся партнерство с Китаем придает этим планам промышленный масштаб, а предложенный маршрут через Черное море определяет их геополитическую направленность.

На протяжении десятилетий Азербайджан укреплял свои позиции в качестве поставщика нефти и природного газа на международные рынки. Развитие возобновляемой энергетики позволяет стране расширить эту роль на фоне того, как европейские потребители перестраивают свои энергетические системы, ориентируясь на декарбонизацию, диверсификацию поставок и долгосрочную ценовую стабильность.

Последние переговоры в Циндао между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и руководителями компаний PowerChina и China Datang были посвящены проекту наземной солнечной электростанции и развитию морской ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря. В проектах участвуют SOCAR Green, China Datang и PowerChina Resources. Исследования по солнечному проекту уже завершены, подготовлено технико-экономическое обоснование.

Потенциал сотрудничества весьма значителен. В апреле 2025 года Министерство энергетики Азербайджана, SOCAR Green, China Datang Overseas Investment и PowerChina Resources подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта строительства морской ветроэлектростанции мощностью 2 гигаватта.

China Datang представила план строительства ветропарка на Каспии к 2030 году. Отдельный проект солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт перешел в стадию реализации.

Для Азербайджана коммерческая выгода заключается в возможности обеспечить доступ к рынкам сбыта произведенной электроэнергии. Ветропарк способен вырабатывать значительные объемы чистой энергии, однако ее экономическая ценность зависит от пропускной способности сетей, доступа к рынкам и наличия контрактов на поставку.

Именно поэтому проект Каспийско-Черноморско-Европейского коридора зеленой энергетики имеет такое же значение, как и сами ветроэнергетические установки.

Ожидается, что проект протяженностью 3 тысячи километров будет вводиться в эксплуатацию поэтапно начиная с 2032 года. Его пропускная способность достигнет 4 гигаватт. Согласно технико-экономическому обоснованию, в регионе предполагается создать не менее 8 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, а к 2040 году ежегодные поставки электроэнергии в Европу могут составить около 20 миллиардов киловатт-часов.

Азербайджан может стать одновременно производителем электроэнергии и региональной платформой для торговли ею, используя собственные ветровые и солнечные ресурсы и укрепляя связи с энергосистемами соседних стран. Для Европы этот коридор станет дополнительным источником чистой электроэнергии и позволит расширить сеть поставщиков и маршрутов ее доставки.

Роль Китая может оказаться решающей, поскольку энергетический переход представляет собой прежде всего масштабную промышленную задачу. PowerChina обладает инженерными и строительными возможностями, а China Datang - опытом крупномасштабного производства электроэнергии и реализации энергетических проектов.

Участие китайских компаний позволит привлечь оборудование, технические знания, производственные цепочки и финансовые ресурсы. Datang обсуждала возможность организации местного производства оборудования и создания промышленного парка, связанного с энергетическим коридором. Это может способствовать развитию производства, созданию квалифицированных рабочих мест и передаче технологий.

Китайские партнеры могут помочь наладить в Азербайджане производство комплектующих, техническое обслуживание, инженерные услуги и подготовку кадров, укрепляя тем самым национальную промышленную базу.

Стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить получение добавленной стоимости на всех этапах производственной цепочки - от проектирования и строительства до эксплуатации, управления энергосетями и обслуживания оборудования.

Не менее важную роль сыграет Европа. Коммерческая жизнеспособность коридора будет зависеть от заключения долгосрочных договоров на покупку электроэнергии, предсказуемости правил функционирования энергетических рынков, согласованных инвестиций в энергосети и финансовых механизмов, позволяющих распределить риски строительства и спроса.

Технико-экономическое обоснование, представленное в Баку, позволило привлечь к обсуждению международные банки, инвесторов, поставщиков технологий и потенциальных покупателей электроэнергии.

Принятие окончательного инвестиционного решения намечено на 2029 год. Поэтому следующие три года станут решающими для превращения политического импульса в конкретные контракты и инвестиционные обязательства.

Преимуществом Азербайджана является накопленный опыт энергетической дипломатии и реализации крупных инфраструктурных проектов. Теперь стране предстоит применить этот опыт на рынке, где доходность зависит от стоимости технологий, цен на электроэнергию, надежности энергосетей и согласованности нормативного регулирования.

Развитие морской ветроэнергетики на Каспии потребует специализированных судов, подводных фундаментов, кабелей и систем технического обслуживания. Черноморское направление потребует применения передовых технологий передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения и сотрудничества между национальными операторами энергосетей.

Азербайджан стремится превратить свое географическое положение в основу экспортного коридора чистой энергии, а партнерство с Китаем - в двигатель промышленного развития.

Нефть и газ обеспечили стране место на мировых энергетических рынках. Возобновляемая электроэнергия может расширить эти позиции для следующего поколения.

Главными критериями успеха станут объем добавленной стоимости, сохраняемой внутри страны, надежность поставок электроэнергии зарубежным потребителям и создание новых промышленных возможностей в процессе реализации проекта.