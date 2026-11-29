В Низаминском районе Баку, на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате аварии образовалась пробка на основной и боковой дорогах в обоих направлениях.

В настоящее время полиция принимает меры для устранения затора.