https://news.day.az/society/1878006.html ДТП в центре Баку привело к проблке В Низаминском районе Баку, на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. В результате аварии образовалась пробка на основной и боковой дорогах в обоих направлениях.
ДТП в центре Баку привело к проблке
В Низаминском районе Баку, на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
В результате аварии образовалась пробка на основной и боковой дорогах в обоих направлениях.
В настоящее время полиция принимает меры для устранения затора.
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