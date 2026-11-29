https://news.day.az/world/1878034.html Пашинян не видит препятствий для мира после изменения Конституции Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил вероятность того, что после исключения из Конституции страны ссылок на Декларацию о независимости Азербайджан выдвинет дополнительные предварительные условия для подписания мирного договора.
Пашинян не видит препятствий для мира после изменения Конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил вероятность того, что после исключения из Конституции страны ссылок на Декларацию о независимости Азербайджан выдвинет дополнительные предварительные условия для подписания мирного договора.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал отвечая соответствующий вопрос в эфире.
"Да, такую вероятность исключаю", - заявил Пашинян.
"Я ставлю на кон в этом вопросе весь свой политический, человеческий и моральный капитал и полностью осознаю ответственность за свои слова", - подчеркнул премьер-министр.
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