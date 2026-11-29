Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил вероятность того, что после исключения из Конституции страны ссылок на Декларацию о независимости Азербайджан выдвинет дополнительные предварительные условия для подписания мирного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал отвечая соответствующий вопрос в эфире.

"Да, такую вероятность исключаю", - заявил Пашинян.

"Я ставлю на кон в этом вопросе весь свой политический, человеческий и моральный капитал и полностью осознаю ответственность за свои слова", - подчеркнул премьер-министр.