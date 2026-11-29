https://news.day.az/sport/1878028.html

Антонелли выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Катара. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второе место занял его партнер по команде британец Джордж Расселл. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри ("Макларен").