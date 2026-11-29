https://news.day.az/world/1878018.html Пожар в посольстве Турции в Москве, эвакуированы 20 человек В центре Москвы, в 7-м Ростовском переулке, загорелось здание посольства Турции. На втором этаже дома 1914 года постройки вспыхнула мебель. Как передает Day.Az со ссылкой на MSK1.RU, возгорание началось в одной из квартир персонала, там загорелась мебель. 20 человек, которые находились в здании, самостоятельно эвакуировались.
Пожар в посольстве Турции в Москве, эвакуированы 20 человек
В центре Москвы, в 7-м Ростовском переулке, загорелось здание посольства Турции. На втором этаже дома 1914 года постройки вспыхнула мебель.
Как передает Day.Az со ссылкой на MSK1.RU, возгорание началось в одной из квартир персонала, там загорелась мебель. 20 человек, которые находились в здании, самостоятельно эвакуировались.
"Сотрудники прибыли на место, пожар уже ликвидировали", - сообщили MSK1.RU в пресс-службе столичного МЧС.
Площадь пожара составила 1 м2. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
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