В центре Москвы, в 7-м Ростовском переулке, загорелось здание посольства Турции. На втором этаже дома 1914 года постройки вспыхнула мебель.

Как передает Day.Az со ссылкой на MSK1.RU, возгорание началось в одной из квартир персонала, там загорелась мебель. 20 человек, которые находились в здании, самостоятельно эвакуировались.

"Сотрудники прибыли на место, пожар уже ликвидировали", - сообщили MSK1.RU в пресс-службе столичного МЧС.

Площадь пожара составила 1 м2. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.