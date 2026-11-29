В Испании начали расследование в отношении Telegram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"В феврале мы предупредили пользователей в Испании о нападениях [Педро] Санчеса (премьер-министр Испании - прим. "Ленты.ру") на свободу в цифровом пространстве", - написал он.

Тогда Дуров в ответ на планы испанского правительства принять новые правила, в частности, по запрету соцсетей для детей младше 16 лет, назвал их опасными для свободы в интернете и предупредил, что они "могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом "защиты"".

Теперь, по его словам, испанские власти считают, что его предупреждение могло нарушить Общий регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR).

"Если целью было заставить нас замолчать, то вас ждет разочарование. GDPR защищает конфиденциальность, а не политиков от критики", - отметил Дуров.