https://news.day.az/world/1878015.html Посла Турции вызвали в МИД Грузии Посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ари был приглашен в Министерство иностранных дел Грузии 29 ноября. Как передает Day.Az, об этом сообщило МИД Грузии. Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе встречи с послом подчеркнул важность добрососедских отношений и стратегического партнерства между двумя странами.
Посла Турции вызвали в МИД Грузии
Посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ари был приглашен в Министерство иностранных дел Грузии 29 ноября.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МИД Грузии.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе встречи с послом подчеркнул важность добрососедских отношений и стратегического партнерства между двумя странами.
Стороны также обменялись мнениями относительно неприятного инцидента, произошедшего во время матча между футбольными клубами "Бешикташ" и "Хапоэль Беэр-Шева".
По итогам встречи стороны подтвердили важность дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских отношений между Грузией и Турцией.
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