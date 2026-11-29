В Казахстане завершилось голосование на досрочных выборах депутатов маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в 20:00 по местному времени все избирательные участки в стране закрылись, после чего избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

По итогам выборов будут избраны 3447 депутатов маслихатов.

Отметим, что предыдущие выборы в местные представительные органы Казахстана состоялись в марте 2023 года.