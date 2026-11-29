В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные люди похитили и убили 11 работников угольных шахт.

Как передает Day.Az со ссылкой на пакистанские СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе Хосри города Кохлу. По данным полиции, шахтеры направлялись в город Дуки на двух пикапах, когда нападавшие перехватили автомобили и увезли рабочих.

Водителей впоследствии освободили, а 11 шахтеров были убиты. Тела погибших доставили в районную больницу Кохлу. Личности двух человек уже установлены, опознание остальных продолжается.

Нападение стало очередным случаем насилия в отношении рабочих в Белуджистане. В августе в провинции были убиты четверо строителей дороги, а в июле вооруженные люди расстреляли пятерых рабочих, прибывших из Пенджаба.

Глава МИД Пакистана выразил соболезнования семьям погибших. Он назвал нападение на шахтеров тяжким преступлением и заявил, что правительство добьется привлечения виновных к ответственности.