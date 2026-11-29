Автор: доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

В последний раз я заходила на сайт Союза армян России пару лет назад. Честно говоря, была удивлена убогости дизайна и контента. Ну, мало ли, сложный период, финансы иссякли. На днях зашла опять в надежде, что увижу новые концептуальные подходы в связи с геополитическими изменениями, с необходимостью формирования и презентаций новых задач, которые могли бы включить армянскую диаспору России в созидательные проекты. На одних слезливых историях о "вечных терзаниях" армянского народа ее потенциал точно не активизируешь.

Нет, судя по сайту, Союз армян России живет вне времени и пространства. Основная задача, как там заявлена, это консолидация армян. Правда, механизмы не расписаны. А вот зачем и для чего? Для созидания? Как бы не так! Созидание это труд. Это, простите, мозги надо включать. Куда проще бесконечно крутить тему "вечных страданий", сопровождая это стенаниями "Подайте Христа ради".

Весь контент сайта забит призывами "помогать а̶р̶ц̶а̶х̶у̶", которого нет. И набившими оскомину ссылками на бесконечные конференции в память о "геноциде". Такое ощущение, что вся история Армении и армян это бесконечные страдания. Разве можно воспитывать молодежь на примерах постоянного "унижения нации". Кого господин Абрамян хочет воспитать: закомплексованных, озлобленных людей? Из содержания призывов Союза армян России, получается, что именно так. Из таких людей созидательного, творческого поколения не вырастет, а вот живое мясо для конфликтов и терроризма это запросто.

Сейчас Армения получила прекрасный исторический шанс вырваться из вечного круга бессмысленной войны с соседями. Зачем этому мешать?

Однако, сетевой спрут под названием "мировая армянская диаспора", изрядно потерявший влияние после Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, продолжает свое черное дело. Причем, никакой заботы об армянах в этих конвульсиях нет. Фактически, диаспора вымещает злость за свое моральное поражение в бессмысленной "вековечной борьбе с турками" на армянах. Несостоявшиеся показы фильма "Монте" о террористе и преступнике Монте Мелконяне, запланированные и отмененные впоследствии в нескольких городах России, - еще один пример убогой пропаганды, цель которой представить явного подонка национальным героем и примером для подражания.

Эти показы не состоялись из-за государственного запрета. И по-иному быть не могло. Особенно смешно звучит заявление организаторов показа, что многие зрители в Москве "ждали демонстрации" этой провокационной кинопродукции. Уж мы тут обойдемся как-нибудь без этого "киношедевра". А вот тем, кто пытался организовать в Москве упомянутые кинопоказы и лоббировал их, должно быть стыдно за стремление к открытой пропаганде деяний преступника и изощренного убийцы. Этой правды не скрыть за высокими званиями, которые давались ему в Армении и Карабахе в годы оккупации.

Напомню, что премьера фильма состоялась в Армении 25 ноября, а 5 декабря планировался показ аж в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате и в ряде других городов - билеты уже были в продаже. Затем кинокомпания сообщила, что показы в России не состоятся "в связи с российским государственным запретом", а сама компания теперь ищет "альтернативные способы" показать фильм зрителям. Похоже, неймется.

Немалую роль в отмене показов сыграла и активная позиция посольства Азербайджана в России: аргументом было то, что фильм героизирует человека, занимавшего руководящие посты в террористической АСАЛА - организации, которая причастна к терактам против турецких дипломатов (в том числе взрыву в парижском аэропорту Орли в 1983 году) и к действиям против мирного населения в Карабахе.

А вот и вишенка на торте! Для чего же снимался фильм? Его продюсер Нона Саргсян пояснила, что авторы хотели "показать национального героя Армении как пример для будущих поколений, не акцентируя внимание на его личных недостатках". Наглость несусветная. И неприкрытое желание увлечь молодежь "преступной романтикой" и таким образом - уж извините, говорю как есть - пополнить ряды тех организаций, к которым принадлежал Мелконян. Может, Саргсян и не хотела этого и просто сболтнула лишнее. Но по факту выходит именно так.

На мой взгляд, все это часть некой бурной деятельности по дестабилизации ситуации в Армении и на Южном Кавказе в целом. Причем, многие ее участники используются организаторами явно вслепую. А страдает мирный процесс на Южном Кавказе. И сами же армяне.

Я уже говорила и не один раз, что самый сложный бой - это бой после Победы. И я уверена, что конструктивные силы его выиграют. А реваншистским кругам в диаспоре следует серьезно определиться: либо менять старую заезженную пластинку со сказками про "геноцид" и "арцах", либо впереди у деятелей диаспоры перспектива кануть в лету. И кануть с позором.