Упавший в Турции беспилотник оказался украинским
Упавший в Турции беспилотник оказался украинским
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", после поступления сообщения о падении беспилотного летательного аппарата в районе села Сырт на место происшествия были направлены сотрудники провинциального управления жандармерии.
Силовики приняли меры безопасности в районе падения. После осмотра места происшествия специалистами группы по обезвреживанию взрывчатых веществ, прибывшими из Трабзона, сотрудники соответствующих служб собрали обломки беспилотника.
В ходе проведенного расследования было установлено, что БПЛА имеет украинское происхождение.
Кроме того, сообщается, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло одного из домов. Погибших и пострадавших нет.
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