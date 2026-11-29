Упавший в Турции беспилотник оказался украинским

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", после поступления сообщения о падении беспилотного летательного аппарата в районе села Сырт на место происшествия были направлены сотрудники провинциального управления жандармерии.

Силовики приняли меры безопасности в районе падения. После осмотра места происшествия специалистами группы по обезвреживанию взрывчатых веществ, прибывшими из Трабзона, сотрудники соответствующих служб собрали обломки беспилотника.

В ходе проведенного расследования было установлено, что БПЛА имеет украинское происхождение.

Кроме того, сообщается, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло одного из домов. Погибших и пострадавших нет.