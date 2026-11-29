Кто его об этом просил?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Нарек Карапетян ставит ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Day.Az представляет публикацию:

Вчера Пашинян назвал парламентскую оппозицию "последним препятствием" на пути к миру с Азербайджаном. Сегодня одно из этих препятствий подало голос.

Нарек Карапетян, глава фракции "Сильная Армения" и племянник российского бизнесмена Самвела Карапетяна, задал премьеру "простой вопрос": "Когда оппозиция не проголосует за Конституцию, готов ли он подать в отставку и уйти?"

Напомним: "Сильная Армения" - партия дяди. Она выдвинула в премьеры владельца "Ташира", арестованного в Армении в июне 2025 года.

О мире, границах и будущем страны в обращении племянника ни слова. Вся забота - о кресле премьера, куда семья Карапетянов очень хочет посадить своего человека.