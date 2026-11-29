Члены сборной Азербайджана по дзюдо завоевали две золотые медали во второй день Открытого турнира Европы, проходящего в столице Италии Риме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 48 кг Шафаг Гамидова в четвертьфинале одолела Елену Гуардуччи, а в полуфинале - Джулию Гильоне (обе - Италия). В решающей схватке азербайджанская спортсменка победила представительницу Германии Сару Ишт и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Второе "золото" Азербайджану принесла Айдан Велиева (52 кг). На пути к финалу она выбила из борьбы итальянок Азию Аванцато и Алессандру Рокко, а в поединке за чемпионский титул взяла верх над еще одной хозяйкой татами - Иларией Финестроне.

Напомним, в первый день соревнований Мадина Кайсинова (+78 кг) стала бронзовым призером.

Завершив турнир в Риме с двумя золотыми и одной бронзовой наградами, сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачете среди 38 стран и второе - в женском зачете.