https://news.day.az/society/1878021.html Вниманию метеочувствительных людей Опубликован медико-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 30 ноября на Абшеронском полуострове ожидается влажная погода. Такие погодные условия могут вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных людей
Опубликован медико-метеорологический прогноз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 30 ноября на Абшеронском полуострове ожидается влажная погода.
Такие погодные условия могут вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеочувствительных людей.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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