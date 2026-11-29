Американское издание The Hill назвало пятерых возможных участников президентской гонки 2028 года, которые могут попытаться побороться за пост главы государства в качестве независимых кандидатов.

Как передает Day.Az, в список вошли технологический предприниматель Эндрю Янг, бывший телеведущий Такер Карлсон, конгрессмен Томас Масси, независимый журналист Дон Лемон и актер Мэттью Макконахи.

Как отмечает издание, некоторые из них уже публично допускали возможность участия в выборах, тогда как кандидатуры других обсуждаются политическими сторонниками и комментаторами.

По оценке The Hill, шансы независимого кандидата на победу остаются невысокими. Тем не менее их участие в гонке может повлиять на ее исход, поскольку они способны оттянуть часть голосов у претендентов от Республиканской и Демократической партий.