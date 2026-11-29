Автор: Акпер Гасанов

В политических заявлениях Никола Воваевича Пашиняна порой обнаруживается такой винигрет из противоречивых, а подчас и взаимоисключающих мыслей, что невольно задаёшься вопросом: сам армянский премьер осознаёт, что именно говорит? Вот и его последнее интервью Общественному телевидению Армении - весьма показательный пример. С одной стороны, глава армянского правительства справедливо констатирует, что парламентская оппозиция является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном. С другой - призывает эту самую оппозицию проголосовать за проведение конституционного референдума и даже выражает уверенность, что она это сделает.

Получается занятная картина. Пашинян публично объявляет политических противников последним барьером на пути к миру, но тут же рассчитывает на их сознательность, ответственность и готовность помочь ему преодолеть этот барьер. Более того, на вопрос о том, что произойдёт, если оппозиция не поддержит референдум, премьер отвечает с обезоруживающей уверенностью: "Проголосуют". Не "постараемся убедить", не "будем искать компромисс", а именно - проголосуют. Откуда такая уверенность, если речь идёт о силах, которые, судя по их заявлениям и политическим действиям, вовсе не собираются облегчать Пашиняну дорогу к мирному соглашению с Баку?

Здесь стоит напомнить, о чём вообще идёт речь. В августе 2025 года в Вашингтоне Азербайджан и Армения парафировали текст мирного соглашения. Однако для его окончательного подписания Баку справедливо настаивает на устранении конституционного противоречия: в преамбуле действующей Конституции Армении содержится отсылка к Декларации о независимости 1990 года, в которой, в свою очередь, присутствует ссылка на документ 1989 года, объединявший Армянскую ССР и Нагорный Карабах. Для Азербайджана это не отвлечённый юридический спор, а вопрос исключения из основного закона соседнего государства положений, которые могут трактоваться как территориальные притязания к нашей стране.

Именно поэтому армянская сторона подготовила проект новой Конституции, в котором подобная отсылка отсутствует. Но для вынесения вопроса на референдум необходимо получить в парламенте две трети голосов. У правящей партии Пашиняна, согласно опубликованным данным, 64 места из 105, тогда как для запуска процедуры требуется 70 голосов. Иными словами, без поддержки части оппозиции правительству не обойтись.

Но почему Пашинян вообще рассчитывает, что люди, годами строившие свою политическую карьеру на конфронтации с Азербайджаном, вдруг помогут ему устранить последнее препятствие на пути к миру? Ведь речь идёт не просто о парламентском голосовании. Речь идёт о демонтаже целой политической конструкции, на которой определённые армянские силы десятилетиями выстраивали собственное влияние, приобретали сторонников и, вполне вероятно, извлекали немалые политические и финансовые дивиденды.

Те, кто сделал карьеру на торговле историческими мифами, национальными фобиями, азербайджанофобией и туркофобией, вряд ли добровольно откажутся от своего хлебного дерева. Для них мир с Азербайджаном - не политическая цель, а угроза привычной системе существования. Ведь если конфликт действительно останется в прошлом, чем тогда объяснять избирателям десятилетия вражды, бесконечные разговоры о внешних врагах и необходимость содержать целую политическую индустрию реваншизма? Что станет с теми, кто превратил образ Азербайджана и Турции в универсальное объяснение собственных неудач?

Поразительно, что эта вполне очевидная для любого азербайджанца мысль, похоже, не слишком беспокоит Никола Воваевича. Он будто всерьёз рассчитывает, что политические силы, для которых сохранение конфронтации является условием выживания, вдруг проявят государственную мудрость и помогут ему сделать шаг, который лишит их привычной политической почвы. Впрочем, Пашинян и сам не новичок в искусстве менять политические ориентиры и геополитические планы в зависимости от обстоятельств. Поэтому его нынешняя вера в благоразумие оппозиции выглядит особенно любопытно.

В Баку за этим армянским внутриполитическим спектаклем могут наблюдать совершенно спокойно. Азербайджан уже продемонстрировал, что умеет последовательно отстаивать свои национальные интересы и не намерен подменять конкретные юридические решения красивыми политическими декларациями. Мирный договор нужен обеим странам, но его подписание не может строиться на одних только обещаниях и заверениях.

И спрашивать по итогам этого спектакля придётся прежде всего с действующей армянской власти. Если Пашинян действительно считает парламентскую оппозицию последним препятствием, то пусть докажет, что способен добиться устранения этого препятствия. Если же не способен, значит, его заявления о безальтернативности мира так и останутся заявлениями. А ответственность за отсутствие окончательного соглашения нельзя будет бесконечно перекладывать на оппонентов, которых премьер сегодня обвиняет, а завтра почему-то рассчитывает увидеть своими союзниками.

Азербайджан сделал свой выбор в пользу мира, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь очередь за Ереваном. И если армянское руководство не сумеет довести начатый процесс до подписания мирного договора, Баку будет вправе предпринять необходимые шаги для защиты своих интересов. В таком случае международному сообществу вновь придётся оценивать не красивые речи Никола Воваевича, а реальные действия возглавляемой им власти. Потому что мир устанавливается не интервью, не обещаниями и не поиском виноватых заранее. Он устанавливается политической волей и готовностью принимать решения.