https://news.day.az/society/1878040.html В Баку задержали предполагаемого "маньяка" - ФОТО В Баку задержали Ульви Микаилова, которого в социальных сетях подозревали в совершении преступлений и называли "маньяком". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Назрин Адыгезяльзаде.
В Баку задержали предполагаемого "маньяка" - ФОТО
В Баку задержали Ульви Микаилова, которого в социальных сетях подозревали в совершении преступлений и называли "маньяком".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Назрин Адыгезяльзаде.
По ее словам, Ульви Микаилов был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных полицией.
Отметим, что сегодня один из пользователей социальных сетей опубликовал видеозаписи с участием этого мужчины, заявив, что он является "маньяком". Автор публикации также сообщил, что обратился в МВД с просьбой установить его местонахождение.
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