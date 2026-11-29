В Баку задержали Ульви Микаилова, которого в социальных сетях подозревали в совершении преступлений и называли "маньяком".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Назрин Адыгезяльзаде.

По ее словам, Ульви Микаилов был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных полицией.

Отметим, что сегодня один из пользователей социальных сетей опубликовал видеозаписи с участием этого мужчины, заявив, что он является "маньяком". Автор публикации также сообщил, что обратился в МВД с просьбой установить его местонахождение.