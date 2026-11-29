Часть проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в реальности использовалась для отмывания денег и взяточничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава SpaceX Илон Маск.

"Неочевидная вещь из этих нелепых проектов заключается в том, что они на самом деле крайне успешно использовались для отмывания средств и взяточничества, - написал он в X. - Именно поэтому мошенники так расстроены сокращением выглядевших бессмысленными программ".

Напомним, что 3 февраля 2025 года вашингтонская администрация фактически приостановила деятельность Агентства США по международному развитию, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.