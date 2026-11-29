https://news.day.az/world/1878031.html В Мюнхене полиция взяла под контроль толпу поклонников Гарри Поттера - ВИДЕО Около 10 тыс. человек пришли на открытие рождественской ярмарки, посвященной вселенной "Гарри Поттера", на острове Пратеринзель в Мюнхене. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, площадка рассчитана на одновременное пребывание лишь 500 посетителей. В результате тысячи поклонников остались ждать снаружи.
В Мюнхене полиция взяла под контроль толпу поклонников Гарри Поттера - ВИДЕО
Около 10 тыс. человек пришли на открытие рождественской ярмарки, посвященной вселенной "Гарри Поттера", на острове Пратеринзель в Мюнхене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, площадка рассчитана на одновременное пребывание лишь 500 посетителей. В результате тысячи поклонников остались ждать снаружи.
Из-за большого скопления людей полиция перекрыла два моста и соседний перекресток. За вечер попасть на ярмарку удалось около 2 тыс. человек.
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