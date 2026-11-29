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ДТП в Самухе, есть пострадавшие - ФОТО

В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Кюр. Столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ 21099, двигавшиеся по дороге. В результате ДТП несколько человек получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.