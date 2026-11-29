https://news.day.az/society/1878019.html ДТП в Самухе, есть пострадавшие - ФОТО В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Кюр. Столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ 21099, двигавшиеся по дороге. В результате ДТП несколько человек получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
ДТП в Самухе, есть пострадавшие - ФОТО
В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Кюр.
Столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ 21099, двигавшиеся по дороге.
В результате ДТП несколько человек получили травмы.
Пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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