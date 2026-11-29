https://news.day.az/showbiz/1878039.html В Азербайджане известный певец впал в кому Известный певец Вагиф Шихалиев впал в кому. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом сообщили друзья артиста. По их словам, его состояние тяжелое, он находится в коме со вчерашнего дня. Причина ухудшения здоровья не раскрывается. Блогер Фидан Зейни также опубликовала сообщение о состоянии Вагифа Шихалиева.
В Азербайджане известный певец впал в кому
Известный певец Вагиф Шихалиев впал в кому.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом сообщили друзья артиста. По их словам, его состояние тяжелое, он находится в коме со вчерашнего дня. Причина ухудшения здоровья не раскрывается.
Блогер Фидан Зейни также опубликовала сообщение о состоянии Вагифа Шихалиева.
"Говорят, он не приходит в сознание с вчерашнего дня", - написала она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре