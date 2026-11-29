Известный певец Вагиф Шихалиев впал в кому.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом сообщили друзья артиста. По их словам, его состояние тяжелое, он находится в коме со вчерашнего дня. Причина ухудшения здоровья не раскрывается.

Блогер Фидан Зейни также опубликовала сообщение о состоянии Вагифа Шихалиева.

"Говорят, он не приходит в сознание с вчерашнего дня", - написала она.