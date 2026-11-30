Сенаторы от Демократической партии США намерены закрыть возможность защиты ценных бумаг от налогообложения через аннуитетные трасты, которыми пользуются миллиардеры страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Избиратели дали нам мандат на проведение смелой, прогрессивной программы, а республиканцы привели бюджет в упадок, поэтому для решения обеих проблем демократам следует нацелиться на такие лазейки для ультра-богатых", - заявил сенатор США от штата Орегон Рон Уайден.

Согласно аналитике FT, основатель SpaceX Илон Маск, сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су и ее коллега из Microsoft Сатья Наделла в общем смогли вывести в аннуитетные трасты более $20 млрд.

По словам партнера юридической фирмы Milbank Остина Брамвелла, которые приводятся FT, аннуитетные трасты - это "одобренный Конгрессом способ раздачи любого актива без уплаты налога на дарение в будущем", благодаря которому миллиардеры США, в числе которых такие предприниматели, как Илон Маск и Дженсен Хуанг, могут избегать налогов на ценные бумаги.