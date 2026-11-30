Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman в воскресенье стартовал к Международной космической станции (МКС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает NASA.

Запуск с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 10:47 по времени Восточного побережья США (в 19:47 по бакинскому времени).

Стыковка "грузовика" с МКС намечена на 1 декабря. Она будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 с последующим присоединением к американскому модулю Unity.

В рамках миссии NG-25 корабль Cygnus XL должен доставить на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.