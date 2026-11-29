Единственная гарантия безопасности Армении - это мир.

Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос об отсутствии гарантов безопасности Армении.

"У нас всегда были гаранты безопасности. В 2022 году эту роль выполняла Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Были гаранты и до этого - начиная ещё с Сан-Стефанского договора. Гаранты у нас были всегда, но каждый раз всё заканчивалось катастрофой.

Если нет мира, значит, нет и гарантов.

Гарантом нашей безопасности является КГД (Комитет государственных доходов), поскольку нам необходимы сильная армия и устойчивые государственные институты. Но, независимо от всего этого, единственная настоящая гарантия безопасности - это мир. Если нет мира, то нет и гарантов", - заключил премьер-министр.