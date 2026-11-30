https://news.day.az/sport/1878023.html Муслера завершил карьеру в 40 лет Бывший голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера принял решение о завершении игровой карьеры. 40-летний футболист повесил бутсы на гвоздь после финала Кубка Либертадорес, в котором "Эстудиантес" минимально уступил "Палмейрасу" со счетом 0:1.
Муслера завершил карьеру в 40 лет
Бывший голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера принял решение о завершении игровой карьеры. 40-летний футболист повесил бутсы на гвоздь после финала Кубка Либертадорес, в котором "Эстудиантес" минимально уступил "Палмейрасу" со счетом 0:1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, большую часть своей карьеры Муслера провел в чемпионате Турции, выступая за стамбульский "Галатасарай". Он играл в составе этой команды с 2011 по 2025 год. Также в Европе голкипер отметился выступлениями за римский "Лацио" (2007-2011).
Последним клубом в карьере Фернандо был аргентинский "Эстудиантес". За сборную Уругвая Муслера провел 137 матчей и пропустил 140 мячей.
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