Бывший голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера принял решение о завершении игровой карьеры. 40-летний футболист повесил бутсы на гвоздь после финала Кубка Либертадорес, в котором "Эстудиантес" минимально уступил "Палмейрасу" со счетом 0:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, большую часть своей карьеры Муслера провел в чемпионате Турции, выступая за стамбульский "Галатасарай". Он играл в составе этой команды с 2011 по 2025 год. Также в Европе голкипер отметился выступлениями за римский "Лацио" (2007-2011).

Последним клубом в карьере Фернандо был аргентинский "Эстудиантес". За сборную Уругвая Муслера провел 137 матчей и пропустил 140 мячей.